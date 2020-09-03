Невідомі влаштували стрілянину в кафе на Київщині, є поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Група невідомих осіб влаштувала стрілянину на території кафе в місті Українка на Київщині. Після інциденту до лікарні звернулось троє чоловіків з пораненнями. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУНП у Київській області.
“Група невідомих осіб приїхала на автівках з Києва до міста Українка, що на Обухівщині, і влаштувала стрілянину. Про стрільбу на території одного з кафе на спецлінію 102 повідомив небайдужий громадянин”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що, коли за вказаною адресою прибули правоохоронці, з’ясувалося, що на місці події працівники кав’ярні зробили все, щоб прибрати речові докази, зокрема зібрали гільзи.
“Відомо, що після інциденту до лікарні звернулось троє потерпілих чоловіків з пораненнями. Один з них потім втік”, — зазначається в повідомленні.
Так, особи отримали поранення з травматичної зброї, але надавати пояснення поліцейським вони відмовились.
“За даним фактом слідчі поліції за процесуальним керівництвом прокуратури області відкрили два кримінальних провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство ) та за ст. 396 (приховування злочину) Кримінального кодексу України”, — йдеться в повідомленні.
Окрім того, поліцейські вже провели два невідкладних обшуки щодо отримання відеозаписів з кав’ярні.
Наразі тривають оперативно-розшукові заходи щодо встановлення та затримання осіб, причетних до стрілянини.
Нагадаємо, у Сумах оперативники затримали чоловіка, який стріляв у свого знайомого з пневматичної гвинтівки.