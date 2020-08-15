Чоловік у Сумах через ревнощі вистрелив у голову знайомому
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. У Сумах оперативники затримали чоловіка, який стріляв у свого знайомого з пневматичної гвинтівки. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Сумської області.
Подія сталась на одній з вулиць обласного центру. Про поранення на лінію “102” повідомили медичні працівники обласної лікарні.
"Як встановили правоохоронці, 36-річний місцевий житель спричинив своєму давньому знайомому тілесні ушкодження, вистріливши в голову з пневматичної гвинтівки", - повідомили у поліції.
Правоохоронці встановили, що між чоловіками існує давній конфлікт через ревнощі. Після розпиття спиртних напоїв 35-річний чоловік вирішив піти до свого знайомого для з’ясування стосунків. Проте розмови не вийшло. Зловмисник почав стрілянину з балкону з пневматичної зброї. Потерпілий з кульовим пораненням госпіталізований до лікарні.
Під час обшуку за місцем мешкання 36-річного “стрільця” поліцейські знайшли гвинтівку, споряджену патронами.
Наразі “стрілець” затриманий в порядку ст. 208 КПК України. А слідчі кваліфікували дії зловмисника за ч. 1 ст. 121 “Умисне тяжке тілесне ушкодження” КК України. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.
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