За вбивство судитимуть скульптора з Острога

Так, 52-річний житель села Розваж підпрацьовував скульптором, використовуючи для цього підсобку на території складських приміщень одного із навчальних закладів Острога. 23 лютого увечері він розпивав алкогольні напої разом із односельцем. Між ними виник конфлікт, під час якого 30-річному чоловікові старший завдав сокирою удари по голові. Потерпілому вдалося втекти: біля під’їзду одного з будинків його виявив острожанин та викликав “швидку”.

Медики у нього діагностували рубані рани голови, відкритий перелом потиличної та лобної кісток голови, відкриту черепно-мозкову травму та забій головного мозку.

52-річного зловмисника було затримано. Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні замаху на вбивство. Суд задовольнив клопотання слідчого та обрав жителю села Розваж запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Крім того, наступного дня, під час огляду майстерні скульптора поліцейські виявили у нефункціонуючій шахті скважини для води тіло жінки, прикопане попелом. Загиблою виявилася 49-річна острожанка, яка зникла близько місяця тому. На її тілі правоохоронці виявили ножове поранення грудної клітки.

Поліцейські встановили причетність 52-річного чоловіка до злочину та 27 лютого повідомили про підозру у вчиненні умисного вбивства за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України.

"Зловмисник своєї вини не визнає та запевняє, що до обох злочинів не причетний. Однак, слідчі Острозького відділу поліції за підтримки слідчого управління зібрали достатньо доказів для доведення вини підозрюваного та вчора, 14 серпня, за процесуального керівництва місцевої прокуратури кримінальні провадження, які були об’єднані в одне скерували до суду з обвинувальним актом", - повідомили у поліції.

Підозрюваному, відповідно до санкції статті, може загрожувати довічне позбавлення волі. Відповідно до результатів судово-психіатричної експертизи, 52-річний житель села Розваж є осудним.

Нагадаємо, на Буковині за жорстоке вбивство чоловіка затримали росіянина.