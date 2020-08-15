За убийство будут судить скульптора из Острога
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Следователи полиции в Ровенской области направили в суд уголовные производства по факту умышленного убийства и покушения на убийство, совершенные 52-летним жителем села Розваж - скульптором, который работал в Остроге. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в области.
Так, 52-летний житель села Розваж подрабатывал скульптором, используя для этого подсобку на территории складских помещений одного из учебных заведений Острога. 23 февраля вечером он распивал алкогольные напитки вместе с односельчанином. Между ними возник конфликт, в ходе которого 30-летнему мужчине старший нанес топором удары по голове. Пострадавшему удалось убежать: у подъезда одного из домов его обнаружил острожанин и вызвал "скорую".
Медики у него диагностировали рубленые раны головы, открытый перелом затылочной и лобной костей головы, открытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга.
52-летнего злоумышленника задержали. Следователи сообщили ему о подозрении в совершении покушения на убийство. Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал жителю села Розваж меру пресечения в виде содержания под стражей.
Кроме того, на следующий день, при осмотре мастерской скульптора полицейские обнаружили в нефункционирующей шахте скважины для воды тело женщины, прикопанное пеплом. Погибшей оказалась 49-летняя острожанка, которая исчезла около месяца назад. На ее теле правоохранители обнаружили ножевое ранение грудной клетки.
Полицейские установили причастность 52-летнего мужчины к преступлению и 27 февраля сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины.
"Злоумышленник свою вину не признает и утверждает, что к обоим преступлениям не причастен. Однако, следователи Острожского отдела полиции при поддержке следственного управления собрали достаточно доказательств для доказательства вины подозреваемого и вчера, 14 августа, под процессуальным руководством местной прокуратуры уголовные производства, которые были объединены в одно, направили в суд с обвинительным актом", - сообщили в полиции.
Подозреваемому, согласно санкции статьи, может грозить пожизненное лишение свободы. Согласно результатам судебно-психиатрической экспертизы, 52-летний житель села Розваж является вменяемым.
Напомним, на Буковине за жестокое убийство мужчины задержали россиянина.