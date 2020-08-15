На Буковині за жорстоке вбивство чоловіка затримали росіянина
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. На Буковині за жорстоке вбивство та підпал будинку затримали громадянина Росії. Про це в Telegram-каналі повідомив Департамент карного розшуку Нацполіції України, передає УНН.
“В ніч з 12 на 13 серпня 2020 року до чергової частини ГУНП в Чернівецькій області надійшло повідомлення про загорання квартири звичайнісінького житлового будинку. За попередньою інформацією власник квартири загинув, отруївшись чадним газом”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що на місці події виявили тіло 55-річного чоловіка з явними тілесними ушкодженнями.
“Вбивцею виявився уродженець Росії, тимчасово проживаючий у Чернівцях. Без жодного жалю він розповідав як спочатку бив до непритомності свого товариша по чарці, а потім стрибав на його тілі, поки ребра не протянули легені. А в подальшому влаштував підпал квартири”, — повідомили в поліції.
В відомстві також додали, що затриманий хизувався своїми судимостями.
Як повідомляв УНН, на Закарпатті судитимуть іноземця, який замовив вбивство знайомої.