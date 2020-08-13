На Закарпатті судитимуть іноземця, який замовив вбивство знайомої
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. На Закарпатті судитимуть 33-річного іноземця, який замовив убивство своєї 44-річної знайомої на ґрунті особистих неприязних відносин. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Закарпатської області.
"…затверджено і скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 33-річного іноземця, що тимчасово проживав на території села Вільхівці Тячівського району. Він підозрюється в організації замовного вбивства мешканки цього ж населеного пункту", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що під час досудового розслідування встановлено, що злочинний умисел виник у чоловіка після конфлікту з жінкою на ґрунті особистих неприязних відносин. Трапилося це влітку 2019 року, а вже у квітні 2020 року він розпочав організацію злочину.
Для здійснення вбивства обвинувачений знайшов посібника та виконавця, надав їм необхідну інформацію: місце проживання жінки, її розпорядок дня тощо. За представлення доказів убивства 44-річної мешканки Тячівщини замовник обіцяв чоловікам 8000 гривень. Опісля цього планував одразу покинути територію Закарпаття і забезпечити собі алібі в іншому місці.
Спільники 33-річного мешканця Вільхівки виявилися свідомими громадянами та лише умовно погодилися на злочинну оборудку й інсценували вбивство. Одразу після передачі грошей за начебто виконану роботу зловмисника затримали оперативники управління стратегічних розслідувань у Закарпатській області, спецпідрозділу КОРД у Івано-Франківській області та детективи поліції Закарпаття.
Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч.3 ст.27, ч.2 ст.15 – п.11 ч.2 ст.115 КК України, тобто організація вчинення умисного вбивства, закінчений замах на умисне вбивство, вчинене на замовлення.
"Обвинувальний акт скеровано до Тячівського районного суду. Фігурант справи наразі утримується під вартою", - додається у повідомленні.
Нагадаємо, у Дніпрі затримали чоловіка, який перебував у міжнародному розшуку через підозру у вчиненні замовного вбивства у Болгарії.