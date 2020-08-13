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На Закарпатье будут судить иностранца, который заказал убийство знакомой

На Закарпатье будут судить иностранца, который заказал убийство знакомой

Киев  •  УНН

 • 12742 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. На Закарпатье будут судить 33-летнего иностранца, который заказал убийство своей 44-летней знакомой на почве личных неприязненных отношений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Закарпатской области.

"...утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 33-летнего иностранца, который временно проживал на территории села Ольховцы Тячевского района. Он подозревается в организации заказного убийства жительницы этого же населенного пункта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время досудебного расследования установлено, что преступный умысел возник у мужчины после конфликта с женщиной на почве личных неприязненных отношений. Случилось это летом 2019 года, а уже в апреле 2020 года он начал организацию преступления.

Для совершения убийства обвиняемый нашел пособника и исполнителя, предоставил им необходимую информацию: место жительства женщины, ее распорядок дня и тому подобное. За представление доказательств убийства 44-летней жительницы Тячивщины заказчик обещал мужчинам 8 тысяч гривен. После этого планировал сразу покинуть территорию Закарпатья и обеспечить себе алиби в другом месте.

Сообщники 33-летнего жителя Ольховцев оказались сознательными гражданами и лишь условно согласились на преступную сделку и инсценировали убийство. Сразу после передачи денег за якобы выполненную работу злоумышленника задержали оперативники управления стратегических расследований в Закарпатской области, спецподразделения КОРД в Ивано-Франковской области и детективы полиции Закарпатья.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч.3 ст.27, ч.2 ст.15 - п.11 ч.2 ст.115 УК Украины, то есть организация совершение умышленного убийства, законченное покушение на умышленное убийство, совершенное по заказу.

"Обвинительный акт направлен в Тячевский районный суд. Фигурант дела пока содержится под стражей", - добавляется в сообщении.

Напомним, в Днепре задержали мужчину, который находился в международном розыске по подозрению в совершении заказного убийства в Болгарии.

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