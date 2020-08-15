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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 74937 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 100401 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 124436 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 106027 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 125968 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100903 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101785 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103815 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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На Буковине за жестокое убийство мужчины задержали россиянина

На Буковине за жестокое убийство мужчины задержали россиянина

Киев  •  УНН

 • 20519 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. На Буковине за жестокое убийство и поджог дома задержали гражданина России. Об этом в Telegram-канале сообщил Департамент уголовного розыска Нацполиции Украины, передает УНН.

“В ночь с 12 на 13 августа 2020 года в дежурную часть ГУНП в Черновицкой области поступило сообщение о возгорании квартиры обычного жилого дома. По предварительной информации, владелец квартиры погиб, отравившись угарным газом”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия обнаружили тело 55-летнего мужчины с явными телесными повреждениями.

“Убийцей оказался уроженец России, временно проживающий в Черновцах. Без всякого сожаления он рассказывал как сначала бил до обморока своего собутыльника, а потом прыгал на его теле, пока ребра не пробили легкие. А в дальнейшем устроил поджог квартиры”, — сообщили в полиции.

В ведомстве также добавили, что задержанный хвастался своими судимостями.

Как сообщал УНН, на Закарпатье будут судить иностранца, который заказал убийство знакомой.

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