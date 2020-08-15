Мужчина в Сумах из-за ревности выстрелил в голову знакомому
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. В Сумах оперативники задержали мужчину, который стрелял в своего знакомого из пневматической винтовки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Сумской области.
Происшествие случилось на одной из улиц областного центра. О ранении на линию "102" сообщили медицинские работники областной больницы.
"Как установили правоохранители, 36-летний местный житель нанес своему давнему знакомому телесные повреждения, выстрелив в голову из пневматической винтовки", - сообщили в полиции.
Правоохранители установили, что между мужчинами существует давний конфликт из-за ревности. После распития спиртных напитков 35-летний мужчина решил пойти к своему знакомому для выяснения отношений. Однако разговора не получилось. Злоумышленник открыл стрельбу с балкона из пневматического оружия. Пострадавший с пулевым ранением госпитализирован в больницу.
Во время обыска по месту жительства 36-летнего "стрелка" полицейские нашли винтовку, оснащенную патронами.
"Стрелок" задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. А следователи квалифицировали действия злоумышленника по ч. 1 ст. 121 "Умышленное тяжкое телесное повреждение" УК Украины. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.
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