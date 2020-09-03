Неизвестные устроили стрельбу в кафе в Киевской области, есть раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. Группа неизвестных лиц устроила стрельбу на территории кафе в городе Украинка Киевской области. После инцидента в больницу обратилось трое мужчин с ранениями. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Киевской области.
"Группа неизвестных лиц приехала на автомобилях из Киева в города Украинка, что в Обуховской районе, и устроила стрельбу. О стрельбе на территории одного из кафе по спецлинии 102 сообщил неравнодушный гражданин", - говорится в сообщении.
Сообщается, что, когда по указанному адресу прибыли правоохранители, выяснилось, что на месте происшествия работники кафе сделали все, чтобы убрать вещественные доказательства, в частности собрали гильзы.
"Известно, что после инцидента в больницу обратилось трое пострадавших мужчин с ранениями. Один из них потом убежал", - отмечается в сообщении.
Так, лица получили ранения из травматического оружия, но предоставлять объяснения полицейским они отказались.
"По данному факту следователи полиции под процессуальным руководством прокуратуры области открыли два уголовных производства по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и по ст. 396 (сокрытие преступления) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
Кроме того, полицейские уже провели два неотложных обыска для получения видеозаписей с кафе.
Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к стрельбе.
Напомним, в Сумах оперативники задержали мужчину, который стрелял в своего знакомого из пневматической винтовки.