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Неизвестные устроили стрельбу в кафе в Киевской области, есть раненые

Киев • УНН

 • 24660 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Группа неизвестных лиц устроила стрельбу на территории кафе в городе Украинка Киевской области. После инцидента в больницу обратилось трое мужчин с ранениями. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Киевской области.

Неизвестные устроили стрельбу в кафе в Киевской области, есть раненые

"Группа неизвестных лиц приехала на автомобилях из Киева в города Украинка, что в Обуховской районе, и устроила стрельбу. О стрельбе на территории одного из кафе по спецлинии 102 сообщил неравнодушный гражданин", - говорится в сообщении.

Сообщается, что, когда по указанному адресу прибыли правоохранители, выяснилось, что на месте происшествия работники кафе сделали все, чтобы убрать вещественные доказательства, в частности собрали гильзы.

"Известно, что после инцидента в больницу обратилось трое пострадавших мужчин с ранениями. Один из них потом убежал", - отмечается в сообщении.

Так, лица получили ранения из травматического оружия, но предоставлять объяснения полицейским они отказались.

"По данному факту следователи полиции под процессуальным руководством прокуратуры области открыли два уголовных производства по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и по ст. 396 (сокрытие преступления) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, полицейские уже провели два неотложных обыска для получения видеозаписей с кафе.

Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к стрельбе.

Напомним, в Сумах оперативники задержали мужчину, который стрелял в своего знакомого из пневматической винтовки.

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