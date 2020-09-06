В Херсоне обстреляли рейсовый автобус
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. В Херсоне обстреляли рейсовый автобус, пострадавших нет. Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор КП “Херсонский коммунальный транспортный сервис” Павел Ткаченко, передает УНН.
“Автобус КП „Херсонский коммунальный транспортный сервис“, следовавший по маршруту № 6 был обстрелян. К счастью, никто не пострадал, на месте работают правоохранители. Поврежденное стекло будет заменено”, — сообщил Ткаченко.
Инцидент произошел в субботу, 5 сентября. Обстоятельства стрельбы пока неизвестны.
Как сообщал УНН, в Киевской области группа лиц устроила стрельбу на территории кафе в городе Украинка. После инцидента в больницу обратилось трое мужчин с ранениями.