В Херсоне обстреляли рейсовый автобус

“Автобус КП „Херсонский коммунальный транспортный сервис“, следовавший по маршруту № 6 был обстрелян. К счастью, никто не пострадал, на месте работают правоохранители. Поврежденное стекло будет заменено”, — сообщил Ткаченко.

Инцидент произошел в субботу, 5 сентября. Обстоятельства стрельбы пока неизвестны.

Как сообщал УНН, в Киевской области группа лиц устроила стрельбу на территории кафе в городе Украинка. После инцидента в больницу обратилось трое мужчин с ранениями.