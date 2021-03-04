Корнієнко упевнений, що суспільство не готове до максимальної легалізації зброї

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"Суспільство не готове до максимальної легалізації зброї...У нас, на жаль, є багато випадків використання травматичної зброї у суперечках. І враховуючи ту її кількість, що може бути на руках, бо в країні триває 7-й рік війна, треба діяти обережно", – сказав він.

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Корнієнко зазначив, що у законопроєкті про легалізацію зброї варто залишити деякі важливі сучасні норми. Зокрема, про легалізацію власників, запровадження технічних паспортів на зброю, свідоцтва власників зброї на кшталт водійських посвідчень.

"Це дуже корисні речі. Це точно треба ухвалювати. Думаю, колеги заберуть звідти "володіння короткоствольною зброєю", і ми будемо далі рухатися поступово щодо легалізації", – заявив він.

Про що мова

Під час засідання 20 січня комітет ВР з питань правоохоронної діяльності погодив проект закону № 4335 “Про обіг цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї”.

Передбачається зокрема, що за аналогією з Посвідченням водія, буде запроваджено Посвідчення власника зброї, у якому зазначаються категорії зброї, яку може набути власник Посвідчення. Крім цього на кожну одиницю зброї впроваджується технічний паспорт, у якому зазначаються відомості про власника та серійний номер зброї.

"Слуги народу” провели голосування у фракції щодо розгляду законопроекту: більшість висловилась “за” те, щоб винести питання на розгляд в залі з можливістю відправки його на повторне перше читання.

Верховна Рада України на засіданні в четвер, 4 березня, провалила голосування в першому читанні проекту закону № 4335 “Про обіг цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї”, який серед іншого передбачав легалізацію обігу короткоствольної вогнепальної зброї.