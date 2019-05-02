В Черкасской области построили 11 футбольных площадок для детей
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. В рамках подготовки к проведению XXII Конгресса ФФУ, который состоится 17 мая в Запорожье, федерация подводит итоги работы по развитию футбольной инфраструктуры в различных регионах нашей страны, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Федерации.
"Принимаются во внимание футбольные площадки и поля с искусственным покрытием, строительство которых было профинансировано из различных источников. Итак, в Черкасской области ситуация такова. В течение 2018 года построено 11 объектов (10 площадок и 1 поле)", - говорится в сообщении.
В частности:
г. Черкассы - 1 поле;
г. Городище - 1 площадка;
г. Золотоноша - 1 площадка;
Золотоношский район - 3 площадки;
Лисянский район - 2 площадки;
Смелянский район - 1 площадка;
Уманский район - 1 площадка;
Шполянский район - 1 площадка.
"Начиная с 2015 года (включительно) в Черкасской области построено 25 объектов: 22 площадки и 3 поля.
Всего за историю, начиная с 1991 года, - построено 71 объект: 65 площадок и 6 полей", - уточнили в ФФУ.
Как писал УНН, в течение года в Тернопольской области появилось 28 футбольных площадок.
В Ивано-Франковской области было построено 53 футбольные площадки. А в Днепропетровской области за четыре года построили 95 футбольных объектов.
Ранее в ФФУ сообщили, что ставят себе целью появление в Украине до 2020 года около 2500 новых футбольных площадок, а также еще 50 стадионов.