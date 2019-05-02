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У Черкаській області збудували 11 футбольних майданчиків для дітей

У Черкаській області збудували 11 футбольних майданчиків для дітей

Київ • УНН

 • 9163 перегляди

КИЇВ. 3 травня. УНН. У рамках підготовки до проведення XXII Конгресу ФФУ, що відбудеться 17 травня в Запоріжжі, федерація підбиває підсумки роботи з розвитку футбольної інфраструктури в різних регіонах нашої держави, передає УНН з посиланням на прес-службу Федерації.

"Беруться до уваги футбольні майданчики та поля зі штучним покриттям, будівництво яких було профінансовано з різних джерел. Отже, у Черкаській області ситуація така. Протягом 2018 року побудовано 11 об’єктів (10 майданчиків та 1 поле)", - йдеться у повідомленні.

Зокрема:

м. Черкаси — 1 поле;

м. Городище — 1 майданчик;

м. Золотоноша — 1 майданчик;

Золотоніський район — 3 майданчики;

Лисянський район — 2 майданчики;

Смілянський район — 1 майданчик;

Уманський район — 1 майданчик;

Шполянський район — 1 майданчик.

"Починаючи з 2015 року (включно) у Черкаській області побудовано 25 об’єктів: 22 майданчики та 3 поля.

Усього за історію, починаючи з 1991 року, — побудовано 71 об’єкт: 65 майданчиків та 6 полів", - уточнили у ФФУ.

Як писав УНН, протягом року на Тернопільщині з'явилося 28 футбольних майданчиків

В Івано-Франківській області було побудовано 53 футбольні майданчики. А на Дніпропетровщині за чотири роки побудували 95 футбольних об’єктів.

Раніше у ФФУ повідомили, що ставлять собі за мету появу в Україні до 2020 року близько 2500 нових футбольних майданчиків, а також ще 50 стадіонів. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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