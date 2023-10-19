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В Черкассах осудили чиновника ТЦК, который призывал "денацифицировать" Украину - СБУ

Киев • УНН

 • 463501 просмотра

КИЕВ. 19 октября. УНН. Служба безопасности собрала доказательную базу на еще одного сторонника прокремлевского режима, который отрицал вооруженную агрессию рф. Суд назначил ему наказание - 2 года лишения свободы. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба СБУчеркассы, передает УНН.

В Черкассах осудили чиновника ТЦК, который призывал "денацифицировать" Украину - СБУ

Цитата

«С начала полномасштабного вторжения чиновник активно агитировал поддерживать политику агрессора и планировал содействовать врагу в войне против нашего государства в случае захвата региона. Также призвал «денацифицировать» Украину и уничтожить «бандеровцев» », - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что свои пророссийские взгляды настойчиво распространял среди собственного окружения и коллег по работе.

Кроме этого, он отрицал причастность захватчиков к совершению военных преступлений в Буче. Зато оправдывал ракетные удары по украинским городам и убийства гражданских лиц.

На основании собранных доказательств суд признал злоумышленника виновным по ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины, глорификация ее участников) Уголовного кодекса Украины и назначил наказание – 2 года лишения свободы.

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