В Черкассах осудили чиновника ТЦК, который призывал "денацифицировать" Украину - СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. Служба безопасности собрала доказательную базу на еще одного сторонника прокремлевского режима, который отрицал вооруженную агрессию рф. Суд назначил ему наказание - 2 года лишения свободы. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба СБУчеркассы, передает УНН.
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«С начала полномасштабного вторжения чиновник активно агитировал поддерживать политику агрессора и планировал содействовать врагу в войне против нашего государства в случае захвата региона. Также призвал «денацифицировать» Украину и уничтожить «бандеровцев» », - говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что свои пророссийские взгляды настойчиво распространял среди собственного окружения и коллег по работе.
Кроме этого, он отрицал причастность захватчиков к совершению военных преступлений в Буче. Зато оправдывал ракетные удары по украинским городам и убийства гражданских лиц.
На основании собранных доказательств суд признал злоумышленника виновным по ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины, глорификация ее участников) Уголовного кодекса Украины и назначил наказание – 2 года лишения свободы.
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