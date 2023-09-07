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Виправдовував російську агресію: у Києві виконавчому секретарю "руху пацифістів" повідомили про підозру

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. У Києві 42-річному чоловіку повідомили про підозру за фактом виправдовування збройної агресії рф проти України. Про це повідомляє столична прокуратура, пише УНН.

Деталі

За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну підозрюваний, будучи діючим виконавчим секретарем Громадської організації «Українського Руху Пацифістів» підписав та направив до однієї з державних установ лист, у додатках до якого долучив документ з назвою «Мирний порядок денний для України та світу».

У вказаному зверненні підозрюваний називав рф, яка розв’язала та веде агресивну війну проти України, «міфічним ворогом», а повномасштабне вторгнення збройних сил рф в Україну – «загостренням збройних конфліктів», в якому винуваті обидві сторони.

Також він зазначав, що захист України проти окупаційних сил нібито «може і має здійснюватися ненасильницькими та беззбройними методами».

Підозрюваний на своєму телеграм-каналі активно закликав мешканців столиці використовувати різні способи уникнення від мобілізації.

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