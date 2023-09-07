Оправдывал российскую агрессию: в Киеве исполнительному секретарю "движения пацифистов" сообщили о подозрении

Детали

По данным следствия, после начала полномасштабного вторжения рф в Украину подозреваемый, будучи действующим исполнительным секретарем Общественной организации «Украинского Движения Пацифистов» подписал и направил в одно из государственных учреждений письмо, в приложениях к которому приобщил документ с названием «Мирная повестка дня для Украины и мира».

В указанном обращении подозреваемый называл рф, которая развязала и ведет агрессивную войну против Украины, «мифическим врагом», а полномасштабное вторжение вооруженных сил рф в Украину – «обострением вооруженных конфликтов», в котором виноваты обе стороны.

Также он отмечал, что защита Украины против оккупационных сил якобы «может и должна осуществляться ненасильственными и безоружными методами».

Подозреваемый на своем телеграм-канале активно призывал жителей столицы использовать различные способы уклонения от мобилизации.

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