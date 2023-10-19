У Черкасах засудили посадовця ТЦК, який закликав "денацифікувати" Україну - СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного прихильника прокремлівського режиму, який заперечував збройну агресію рф. Суд призначив йому покарання - 2 роки позбавлення волі. Про це у Facebook повідомляє пресслужба СБУчеркаси, передає УНН.
Цитата
«Від початку повномасштабного вторгнення чиновник активно агітував підтримувати політику агресора та планував сприяти ворогу у війні проти нашої держави у разі захоплення регіону. Також закликав «денацифікувати» Україну та знищити «бандерівців» », - йдеться у повідомленні.
Деталі
Зазначається, що свої проросійські погляди наполегливо поширював серед власного оточення та колег по роботі.
Крім цього, він заперечував причетність загарбників до вчинення воєнних злочинів у Бучі. Натомість виправдовував ракетні удари по українським містам та вбивства цивільних громадян.
На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України та призначив покарання – 2 роки позбавлення волі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Виправдовував російську агресію: у Києві виконавчому секретарю "руху пацифістів" повідомили про підозру