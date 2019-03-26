В Черкассах студенты избили прокурора
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. В Черкассах двое студентов местного вуза избили сотрудника городской прокуратуры. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
Происшествие произошло вечером 25 марта в одном из кафе в центре Черкасс. Двое студентов напали и избили сотрудника прокуратуры. В результаты нападения прокурор получил сотрясение головного мозга и был госпитализирован.
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Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются. По данному факту начато досудебное расследование.
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