В Одесі побили чоловіка в агітаційному наметі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. В Одесі поліцейські розпочали кримінальне провадження за фактом нанесення ушкоджень агітаторові, який працював в агітаційному наметі одного з кандидатів у Президенти України. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУ НП в області.
"Про виниклий конфлікт на вулиці Миколаївська дорога у поліцію повідомив 38-річний містянин, який працює волонтером в агітаційному наметі одного з кандидатів у Президенти України. Правоохоронцям, які прибули за викликом, чоловік розповів, що до намету підійшли троє нетверезих осіб. Після нетривалої "політичної" дискусії, один із незнайомців вдарив агітатора кулаком по голові, після чого вся компанія пішла геть", - зазначили у поліції.
Подію кваліфіковано за ч. 1 ст. 125 (умисні легкі тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України. Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Наразі поліцейськими вживаються заходи по встановленню особи, яка причетна до вказаного правопорушення. Слідство триває.
Нагадаємо, з початку передвиборчої кампанії відкрито 210 справ.