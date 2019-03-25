В Одессе побили мужчину в агитационной палатке

"О возникшем конфликтк на улице Николаевская дорога в полицию сообщил 38-летний горожанин, который работает волонтером в агитационной палатке одного из кандидатов в Президенты Украины. Правоохранителям, которые прибыли по вызову, мужчина рассказал, что к палатке подошли трое нетрезвых людей. После непродолжительной "политической" дискуссии, один из незнакомцев ударил агитатора кулаком по голове, после чего вся компания ушла", - отметили в полиции.

Событие квалифицированы по ч. 1 ст. 125 (умышленные легкие телесные повреждения) Уголовного кодекса Украины. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Полицейскими принимаются меры по установлению человека, имеющего отношение к указанному правонарушению. Следствие продолжается.

Напомним, с начала предвыборной кампании открыто 210 дел.