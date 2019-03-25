З початку передвиборчої кампанії відкрито 210 справ - поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Всього з початку передвиборчої кампанії на території держави зареєстровано 3945 повідомлень про події, пов’язані з виборами. З них за 210 фактами відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Про це УНН повідомили у прес-службі Нацполіції.
"Всього з початку передвиборчої кампанії на території держави зареєстровано 3945 повідомлень про події, пов’язані з виборами. З них за 210 фактами відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Складено 613 адміністративних протоколів, проводиться перевірка щодо 755 повідомлень. Тільки за минулу добу на території держави зареєстровано 57 повідомлень. За чотирма фактами поліцейські відкрили кримінальні провадження", - повідомили УНН.
Як повідомляв УНН, Національна поліція відсьогодні перейшла на посилений варіант несення служби.