С начала предвыборной кампании открыто 210 дел - полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Всего с начала предвыборной кампании на территории государства зарегистрировано 3945 сообщений о событиях, связанных с выборами. Из них по 210 фактам сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Нацполиции.
"Всего с начала предвыборной кампании на территории государства зарегистрировано 3945 сообщений о событиях, связанных с выборами. Из них по 210 фактам сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. Составлено 613 административных протоколов, проводится проверка 755 сообщений. Только за минувшие сутки на территории государства зарегистрировано 57 сообщений. По четырем фактам полицейские открыли уголовные производства", - сообщили УНН.
Как сообщал УНН, Национальная полиция отныне перешла на усиленный вариант несения службы.