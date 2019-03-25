С начала предвыборной кампании открыто 210 дел - полиция

"Всего с начала предвыборной кампании на территории государства зарегистрировано 3945 сообщений о событиях, связанных с выборами. Из них по 210 фактам сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. Составлено 613 административных протоколов, проводится проверка 755 сообщений. Только за минувшие сутки на территории государства зарегистрировано 57 сообщений. По четырем фактам полицейские открыли уголовные производства", - сообщили УНН.



Как сообщал УНН, Национальная полиция отныне перешла на усиленный вариант несения службы.