У Черкасах студенти побили прокурора
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. У Черкасах двоє студентів місцевого вишу побили співробітника міської прокуратури. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Подія сталася ввечері 25 березня в одному з кафе в центрі Черкас. Двоє студентів напали та побили співробітника прокуратури. В результати нападу прокурор отримав струс головного мозку та був госпіталізований.
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Причини та обставини інциденту наразі встановлюються. За даним фактом розпочато досудове розслідування.
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