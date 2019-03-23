На Львівщині 78-річний вчитель побив школяра під час перерви
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Напередодні в одній зі шкіл міста Мостиська, що на Львівщині, 78-річний вчитель математики побив п’ятикласника під час перерви. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр ГУ Нацполіції Львівської області.
“У Мостиське відділення поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що у лікарню доставили 11-річного місцевого хлопчика, учня п’ятого класу однієї з шкіл міста Мостиська, у якого було діагностовано “забій передньої черевної стінки”, - йдеться у повідомленні.
Як попередньо встановили правоохоронці, вчитель заподіяв шкоду учню час перерви.
Наразі поліцейські встановлюють усі обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Як повідомляв УНН, у Бердичеві Житомирської області 9-класник опинився у реанімації через побиття.