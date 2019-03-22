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У Житомирській області 9-класника побили до реанімації

Київ • УНН

 • 10822 перегляди

КИЇВ. 22 березня. УНН. У Бердичеві Житомирської області 9-класник опинився у реанімації через побиття. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації обласного управління поліції.

У Житомирській області 9-класника побили до реанімації

Так, 20 березня до поліції з лікарні надійшло повідомлення, що госпіталізовано 15-річного жителя Бердичева, учня 9-го класу місцевої загальноосвітньої школи, із тяжкою черепно-мозковою травмою, яка потягнула за собою серйозні наслідки для здоров’я.

"У ході першочергового з’ясування обставин отримання хлопцем травм ми поспілкувались з його батьками. Зі слів останніх, подія сталася напередодні увечері. Після прогулянки їх син зізнався, що впав і вдарився головою. Однак ці відомості були спростовані і характером ушкоджень, й іншими зібраними поліцією свідченнями і доказами", - прокоментувала начальник Бердичівського ВП ГУНП Ольга Зінченко.

Правоохоронці встановили, що під час конфлікту між двома підлітками на вулиці, один з них кілька разів кулаком із затиснутим у ньому предметом ударив іншого в область голови.

"Поліцейські розшукали ймовірного винуватця, яким є 14-річний бердичівлянин. Про хлопця відомо, що він схильний до агресії і навчається у школі за екстернатною формою. Батьки хлопця офіційно розлучені, а в новій родині мами юнак виявився проблемним зайвим. Тож жінка фактично самоусунулась від його виховання", - повідомили у ГУНП.

Крім того, ювенальні інспектори поліції неодноразово проводили з матір’ю профілактичну роботу й двічі складали на неї адмінматеріали за ст.184 КУпАП - невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей.

Відомості про подію внесли до ЄРДР за ч. 1 ст. 121 КК України - умисне тяжке тілесне ушкодження. Обставини та причини з’ясовуються. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Потерпілий у тяжкому стані перебуває у реанімації.

Нагадаємо, у Дніпрі підлітки знущалися з пенсіонера.

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