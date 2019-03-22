В Житомирской области 9-классника избили до реанимации

Так, 20 марта в полицию из больницы поступило сообщение, что госпитализирован 15-летний житель Бердичева, ученик 9-го класса местной общеобразовательной школы, с тяжелой черепно-мозговой травмой, повлекшей за собой серьезные последствия для здоровья.

"В ходе первоочередного выяснения обстоятельств получения парнем травм мы пообщались с его родителями. По словам последних, происшествие случилось накануне вечером. После прогулки их сын признался, что упал и ударился головой. Однако эти сведения были опровергнуты и характером повреждений, и другими собранными полицией свидетельствами и доказательствами", - прокомментировала начальник Бердичевского ОП ГУНП Ольга Зинченко.

Правоохранители установили, что во время конфликта между двумя подростками на улице, один из них несколько раз кулаком с зажатым в нем предметом ударил другого в область головы.

"Полицейские разыскали предполагаемого виновника, которым является 14-летний бердичивлянин. О парне известно, что он склонен к агрессии и учится в школе экстерном. Родители парня официально разведены, а в новой семье мамы юноша оказался проблемным лишним. Поэтому женщина фактически самоустранилось от его воспитания", - сообщили в ГУНП.

Кроме того, ювенальные инспекторы полиции неоднократно проводили с матерью профилактическую работу и дважды составляли на нее админматериалы по ст.184 КУоАП - невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей.

Сведения о событии внесли в ЕРДР по ч. 1 ст. 121 УК Украины - умышленное тяжкое телесное повреждение. Обстоятельства и причины выясняются. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

Пострадавший в тяжелом состоянии находится в реанимации.

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