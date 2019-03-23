Во Львовской области 78-летний учитель избил школьника во время перерыва

"В Мостиское отделение полиции поступило сообщение от медиков о том, что в больницу доставили 11-летнего местного мальчика, ученика пятого класса одной из школ города Мостиска, у которого было диагностировано" ушиб передней брюшной стенки", - говорится в сообщении.



Как предварительно установили правоохранители, учитель причинил вред ученику время перерыва.



Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.



Как сообщал УНН, в Бердичеве Житомирской области 9-классник оказался в реанимации из-за избиения.



