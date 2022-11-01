Экономят электроэнергию: в Черкассах не будут курсировать троллейбусы

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"Мы приняли решение остановить работу электротранспорта в Черкассах, поскольку она требует большого количества питания. Сейчас мы не можем позволить себе это. Понимаю, что это создает определенные неудобства для пассажиров, но это вынужденный шаг для стабилизации ситуации", - отметил мэр.

По его словам, все троллейбусные маршруты заменили на автобусные.

Напомним

31 октября в Черкасской области вернули электроснабжение после аварийного обесточивания.