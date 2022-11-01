Економлять електроенергію: у Черкасах не курсуватимуть тролейбуси

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"Ми ухвалили рішення зупинити роботу електротранспорту в Черкасах, оскільки вона вимагає великої кількості живлення. Зараз ми не можемо дозволити собі це. Розумію, що це створює певні незручності для пасажирів, але це вимушений крок для стабілізації ситуації", - зазначив мер.

За його словами, усі тролейбусні маршрути замінили автобусними.

Нагадаємо

1 листопада у Черкаській області повернули електропостачання після аварійного знеструмлення.