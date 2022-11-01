Економлять електроенергію: у Черкасах не курсуватимуть тролейбуси
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Для економії електроенергії сьогодні у Черкасах зупинили рух тролейбусів. Про це у Facebook повідомив мер міста Анатолій Бондаренко, інформує УНН.
Цитата
"Ми ухвалили рішення зупинити роботу електротранспорту в Черкасах, оскільки вона вимагає великої кількості живлення. Зараз ми не можемо дозволити собі це. Розумію, що це створює певні незручності для пасажирів, але це вимушений крок для стабілізації ситуації", - зазначив мер.
За його словами, усі тролейбусні маршрути замінили автобусними.
Нагадаємо
1 листопада у Черкаській області повернули електропостачання після аварійного знеструмлення.