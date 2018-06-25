В Черкассах протестующие перекрыли дорогу и забросали яйцами Госгеокадастр
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. Около 30 ветеранов АТО и фермеров перекрыли дорогу возле управления Госгеокадастра в Черкасской области, передает корреспондент УНН.
Они требуют увольнения главы ведомства Ольги Залоги, обвиняя ее в коррупционных действиях и махинациях с землей.
После неудачной попытки переговоров между сотрудниками ведомства и протестующими, последние потребовали встречу с Ольгой Залогой, однако ее на рабочем месте не оказалось.
Возмущенные АТОвцы и фермеры покинули помещение госгеокадастра, забросав его яйцами и продолжив блокировку дороги.
Напомним, в четверг 21 июня возле стен Черкасской облгосадминистрации появился палаточный городок в знак протеста против главы местного госгеокадастра Залоги.