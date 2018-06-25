У Черкасах протестувальники перекрили дорогу і закидали яйцями Держгеокадастр
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Близько 30 ветеранів АТО і фермерів перекрили дорогу біля управління Держгеокадастру в Черкаській області, передає кореспондент УНН.
Вони вимагають звільнення глави відомства Ольги Залоги, звинувачуючи її в корупційних діях і махінаціях із землею.
Після невдалої спроби переговорів між співробітниками відомства і протестувальниками, останні зажадали зустріч з Ольгою Залогою, однак її на робочому місці не виявилося.
Обурені АТОвці і фермери залишили приміщення Держгеокадастру, закидавши його яйцями і продовживши блокування дороги.
Нагадаємо, в четвер 21 червня біля стін Черкаської облдержадміністрації з'явилося наметове містечко на знак протесту проти глави місцевого Держгеокадастру Залоги.