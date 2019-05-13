В Черкассах во дворе дома взорвалась граната
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. В Черкассах во дворе частного дома взорвалась граната. Об этом УНН сообщили правоохранители.
Известно, что неустановленное лицо бросило в сторону дома гранату, вероятно РГН. Взрывом в жилье повредило окна. Никто не пострадал.
Вероятно, действия были совершены из хулиганских побуждений.
Начато досудебное расследование.
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Напомним, в Ровенской области в дом депутата районного совета бросили гранату.