Чоловік підірвав себе гранатою
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. У селі Чупира Білоцерківського району 36-річний чоловік покінчив життя самогубством, підірвав себе гранатою. Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Київській області, передає УНН.
“Трагедія сталася у селі Чупира, що на Білоцерківщині. По обіді молодий чоловік попрощався зі своїми близькими і пішов до яру. В цей час родичі почули вибух”, — йдеться у повідомленні.
На тілі 36-річного загиблого правоохоронцями виявлено вибухову травму грудної клітки. Біля тіла виявили та вилучили важіль взводу, кільце від гранати.
Під час обшуків у гаражному приміщенні працівники поліції виявили та вилучили гранату “Ф-1” та запал. Вилучений речовий доказ направлено на проведення відповідної експертизи.
Поліцейські з’ясували, що 36-річний чоловік повернувся з зони проведення антитерористичної операції два роки тому. Після чого неодноразово намагався накласти на себе руки.
За фактом самогубства відкрито кримінальне провадження.
Поліція з’ясовує причини та обставини трагедії.
Нагадаємо, у Києві 24-річний хлопець підірвався на гранаті.