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Чоловік підірвав себе гранатою

Чоловік підірвав себе гранатою

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 травня. УНН. У селі Чупира Білоцерківського району 36-річний чоловік покінчив життя самогубством, підірвав себе гранатою. Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Київській області, передає УНН.

“Трагедія сталася у селі Чупира, що на Білоцерківщині. По обіді молодий чоловік попрощався зі своїми близькими і пішов до яру. В цей час родичі почули вибух”, — йдеться у повідомленні.

На тілі 36-річного загиблого правоохоронцями виявлено вибухову травму грудної клітки. Біля тіла виявили та вилучили важіль взводу, кільце від гранати.

Під час обшуків у гаражному приміщенні працівники поліції виявили та вилучили гранату “Ф-1” та запал. Вилучений речовий доказ направлено на проведення відповідної експертизи.

Поліцейські з’ясували, що 36-річний чоловік повернувся з зони проведення антитерористичної операції два роки тому. Після чого неодноразово намагався накласти на себе руки.

За фактом самогубства відкрито кримінальне провадження.

Поліція з’ясовує причини та обставини трагедії.

Нагадаємо, у Києві 24-річний хлопець підірвався на гранаті.

Українські Національні Новини

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