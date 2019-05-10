Мужчина взорвал себя гранатой
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. В селе Чупира Белоцерковского района 36-летний мужчина покончил жизнь самоубийством, подорвавшись на гранате. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области, передает УНН.
"Трагедия произошла в селе Чупира, что в Белоцерковском районе. После обеда молодой человек попрощался со своими близкими и пошел к оврагу. В это время родственники услышали взрыв", - говорится в сообщении.
На теле 36-летнего погибшего правоохранителями обнаружено взрывную травму грудной клетки. У тела обнаружили и изъяли рычаг взвода, кольцо от гранаты.
Во время обысков в гаражном помещении работники полиции обнаружили и изъяли гранату "Ф-1" и пыл. Изъяты вещественные доказательства направлены на проведение соответствующей экспертизы.
Полицейские выяснили, что 36-летний мужчина вернулся с зоны проведения антитеррористической операции два года назад. После чего неоднократно пытался покончить с собой.
По факту самоубийства открыто уголовное производство.
Полиция выясняет причины и обстоятельства трагедии.
Напомним, в Киеве 24-летний парень подорвался на гранате.