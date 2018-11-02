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У Києві хлопець підірвався на гранаті

У Києві хлопець підірвався на гранаті

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 листопада.  УНН. У Києві 24-річний хлопець підірвався на гранаті. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ГУНП у Києві.

"Столичні поліцейські з’ясовують обставини загибелі 24-річного юнака. За попередньою інформацією, хлопець підірвався на гранаті. Слідчі розпочали кримінальне провадження", - сказано у повідомлені.

До чергової частини Дніпровського управління поліції надійшло повідомлення місцевого мешканця про те, що на вулиці Харківське шосе біля його машини лежить чоловік. За вказаною адресою негайно виїхали екіпаж патрульних, слідчо-оперативна група, вибухотехніки та лікарі.

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Прибувши на місце події, поліцейські виявили тіло чоловіка з травмами живота, характерними від вибуху. Працівники вибухотехнічної служби ретельно оглядають територію, а відтак виявили рештки вибухового пристрою. За попередньою інформацією, чоловік міг підірватися на гранаті.

За даним фактом слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з додатковою кваліфікацією – самогубство.

Нагадаємо, у місті Мелітополь Запорізької області чоловік кинув гранату у бік компанії молодих хлопців, у результаті чого сам отримав поранення та травмував іншу людину.

Як повідомляв УНН, правоохоронні органи з 2014 по 2018 рік вилучили 9 тис. гранат, 212 мін, 15 тонн вибухівки, 4,5 тис. одиниць нарізної зброї тощо.

Українські Національні Новини

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