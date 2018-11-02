В Киеве парень подорвался на гранате

"Столичные полицейские выясняют обстоятельства гибели 24-летнего юноши. По предварительной информации, парень подорвался на гранате. Следователи начали уголовное производство", - сказано в сообщении.



В дежурную часть Днепровского управления полиции поступило сообщение местного жителя о том, что на улице Харьковское шоссе у его машины лежит человек. По указанному адресу немедленно выехали экипаж патрульных, следственно-оперативная группа, взрывотехники и врачи.



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Прибыв на место происшествия, полицейские обнаружили тело мужчины с травмами живота, характерными от взрыва. Работники взрывотехнической службы тщательно осматривают территорию, а затем обнаружили остатки взрывного устройства. По предварительной информации, мужчина мог подорваться на гранате.

По данному факту следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией - самоубийство.



Напомним, в городе Мелитополь Запорожской области мужчина бросил гранату в сторону компании молодых ребят, в результате чего сам получил ранения и травмировал другого человека.



Как сообщал УНН, правоохранительные органы с 2014 по 2018 изъяли 9 тыс. гранат , 212 мин, 15 тонн взрывчатки, 4,5 тыс. Единиц нарезного оружия и тому подобное.