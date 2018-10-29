У передмісті Львова правоохоронці затримали зловмисника, який погрожував підірвати будинок

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. В одному із сіл Пустомитівського району Львівської області раніше судимий чоловік погрожував підірвати житловий приватний будинок, в якому перебувала його дружина та її родина. Про це інформує УНН із посиланням на Facebook-сторінку речниці Нацполіції Львівської області Світлани Добровольської.