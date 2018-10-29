У передмісті Львова правоохоронці затримали зловмисника, який погрожував підірвати будинок

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Київ • УНН

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КИЇВ. 29 жовтня. УНН. В одному із сіл Пустомитівського району Львівської області раніше судимий чоловік погрожував підірвати житловий приватний будинок, в якому перебувала його дружина та її родина. Про це інформує УНН із посиланням на Facebook-сторінку речниці Нацполіції Львівської області Світлани Добровольської.

На оперативну лінію 102 у понеділок, 29 жовтня, о 18.25 надійшло повідомлення про те, що в одному із сіл Пустомитівського району 53-річний раніше судимий місцевий житель погрожує підірвати гранату в будинку, де перебуває його дружина та її родина.

На місце події прибули керівництво Головного управління Національної поліції у Львівській області, слідчо-оперативна група Пустомитівського відділу поліції, вибухотехніки та спецпризначенці КОРДу.

“Чоловік не йшов на жодні перемовини та погрожував підірвати будинок. У дію було введено спецоперацію „Грім“, спецпризначенці взяли штурмом будинок. Зловмисника затримано. Постраждалих немає. На місці працює слідчо-оперативна група, гранату РГД-5 вилучено”, — зазначив очільник поліції Львівщини генерал поліції третього рангу Валерій Середа.

“Проводиться огляд будинку з метою перевірки на наявність іншої зброї, походження гранати РГД-5 — встановлюється”, — йдеться у повідомленні речниці Нацполіції Львівської області.

Зловмисника затримано згідно ст.208 КПК України, невдовзі суд обере йому міру запобіжного заходу.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Проводиться досудове розслідування.

Як раніше інформував УНН, 5 вересня чоловік увірвався до школи мистецтв у місті Лисичанськ Луганської області та погрожував її підірвати.

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