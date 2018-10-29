В пригороде Львова правоохранители задержали злоумышленника, который угрожал взорвать дом
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. В одном из сел Пустомытовского района Львовской области ранее судимый мужчина угрожал взорвать жилой частный дом, в котором находилась его жена и её семья. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу спикера Нацполиции Львовской области Светланы Добровольской.
На оперативную линию 102 в понедельник, 29 октября, в 18.25 поступило сообщение о том, что в одном из сел Пустомытовского района 53-летний ранее судимый местный житель угрожает взорвать гранату в доме, где находится его жена и ее семья.
На место происшествия прибыли руководство Главного управления Национальной полиции во Львовской области, следственно-оперативная группа Пустомытовского отдела полиции, взрывотехники и спецназовцы корда.
“Мужчина не шел ни на какие переговоры и угрожал взорвать дом. В силу было введено спецоперацию „Гром“, спецназовцы взяли штурмом дом. Злоумышленник задержан. Пострадавших нет. На месте работает следственно-оперативная группа, гранату РГД-5 изъято”, — отметил глава полиции Львовщины генерал полиции третьего ранга Валерий Середа.
“Проводится осмотр дома с целью проверки на наличие другого оружия, происхождение гранаты РГД-5 — устанавливается”, — говорится в сообщении пресс-секретаря Нацполиции Львовской области.
Злоумышленник задержан согласно ст.208 УПК Украины, вскоре суд изберет ему меру пресечения.
По факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. Проводится досудебное расследование.
Как ранее информировал УНН, 5 сентября мужчина ворвался в школу искусств в городе Лисичанск Луганской области и угрожал ее взорвать.