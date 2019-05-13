У Черкасах на подвір’ї будинку вибухнула граната
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. У Черкасах на подвір’ї приватного будинку вибухнула граната. Про це УНН повідомили правоохоронці.
Наразі відомо, що невстановлена особа кинула у бік будинку гранату, ймовірно РГН. Вибухом у житлі пошкодило вікна. Ніхто не постраждав.
Ймовірно, дії були вчинені з хуліганських мотивів.
Розпочато досудове розслідування.
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Нагадаємо, у Рівненській області у будинок депутата районної ради кинули гранату.