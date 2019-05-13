У будинок депутата на Рівненщині кинули гранату
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. У Рівненській області у будинок депутата районної ради кинули гранату. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП в області.
Так, до поліції сьогодні близько третьої ночі надійшло повідомлення 57-річного жителя села Яцьковичі Березнівського району, що невідомі в його будинок кинули гранату.
"Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що власник помешкання працює у лісництві та є депутатом районної ради. За результатами огляду працівниками вибухотехнічного відділу ГУНП в одній із кімнат вибухнула граната РГД 5, яку вкинули через вікно з території подвір’я", - йдеться в повідомленні.
У результаті вибуху ніхто не постраждав: уся сім’я на той момент перебувала у Рівному.
З місця події криміналісти вилучили уламки гранати і запал до неї з маркуванням.
Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 296 КК України, тобто хуліганство. У рамках кримінального провадження поліцейські встановлюють причетних до злочину осіб.
Нагадаємо, у Полтавській області працівник поліції кинув в бік літньої жінки гранату.