На Полтавщині правоохоронець кинув у літню жінку гранату

Повідомляється, що у Полтаві затримали помічника чергового ізолятора тимчасового тримання № 4 ГУ Нацполіції в області за підозрою у замаху на вбивство.

За попередньою інформацією, 28 квітня правоохоронець, перебуваючи в селищі Опішня, Зіньківського району, кинув в бік 64-річної жінки гранату.

Внаслідок вибуху жінка дістала ушкодження у вигляді проникаючого осколкового поранення черевної стінки та стегон.

Під час обшуків за місцем проживання поліцейського, слідчі також вилучили 30 набоїв калібру 5,45.

Правоохоронцю повідомлено про підозру у вчиненні замаху на умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України). Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Також проводиться розслідування за фактом зберігання працівником поліції зброї та боєприпасів (ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України).

Правоохоронцю загрожує позбавлення волі строком від семи до п’ятнадцяти років.

Нагадаємо, у Харкові зловмисник кинув гранату у вікно автомобіля Toyota. Внаслідок вибуху 45-річного водія автівки госпіталізували у тяжкому стані.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 115 (замах на вбивство) КК України.