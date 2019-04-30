В Полтавской области правоохранитель бросил в пожилую женщину гранату
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. В Полтавской области работник полиции бросил в сторону пожилой женщины гранату. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.
Сообщается, что в Полтаве задержали помощника дежурного изолятора временного содержания № 4 ГУ Нацполиции в области по подозрению в покушении на убийство.
По предварительной информации, 28 апреля правоохранитель, находясь в поселке Опошня, Зеньковского района, бросил в сторону 64-летней женщины гранату.
В результате взрыва женщина получила повреждения в виде проникающего осколочного ранения брюшной стенки и бедер.
Во время обысков по месту жительства полицейского, следователи также изъяли 30 патронов калибра 5,45.
Правоохранителю сообщено о подозрении в совершении покушения на умышленное убийство (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Также проводится расследование по факту хранения работником полиции оружия и боеприпасов (ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины).
Правоохранителю грозит лишение свободы сроком от семи до пятнадцати лет.
Напомним, в Харькове злоумышленник бросил гранату в окно автомобиля Toyota. В результате взрыва 45-летнего водителя автомобиля госпитализировали в тяжелом состоянии.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) УК Украины.