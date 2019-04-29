У Харкові кинули гранату в автомобіль
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. У Харкові зловмисник кинув гранату у вікно автомобіля Toyota. Через вибух 45-річний водій автівки госпіталізований у тяжкому стані. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Харківській області.
ТаК, до поліції повідомлення про вибух гранати по вулиці Старо-Григорівська надійшло 28 квітня о 16:46.
"Правоохоронці встановили, що невідомий кинув гранату через вікно в автомобіль Toyota. Від вибуху постраждав 45-річний водій автівки, мешканець міста Зміїв Харківської області. Останній в тяжкому неконтактному стані доставлений до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги", - йдеться в повідомленні.
В результаті за скоєння даного злочину був затриманий 33-річний харків’янин.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 115 (замах на вбивство) КК України. Санкція статті передбачає від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.
Нагадаємо, у місті Кам'янець-Подільський у квартирі багатоповерхового будинку стався вибух газоповітряної суміші.