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В Харькове бросили гранату в автомобиль

Киев  •  УНН

 • 12895 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. В Харькове злоумышленник бросил гранату в окно автомобиля Toyota. Из-за взрыва 45-летний водитель автомобиля госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Так, в полицию сообщение о взрыве гранаты на улице Старо-Григорьевская поступило 28 апреля в 16:46.

"Правоохранители установили, что неизвестный бросил гранату в окно в автомобиль Toyota. От взрыва пострадал 45-летний водитель автомобиля, житель города Змиев Харьковской области. Последний в тяжелом неконтактном состоянии доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи", - говорится в сообщении.

В результате за совершение данного преступления был задержан 33-летний харьковчанин.

По этому факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, в городе Каменец-Подольский в квартире многоэтажного дома произошел взрыв газовоздушной смеси.

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