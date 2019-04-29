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У Кам'янець-Подільському у квартирі стався вибух, є постраждалий

У Кам'янець-Подільському у квартирі стався вибух, є постраждалий

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. У місті Кам'янець-Подільський Хмельницької області у квартирі багатоповерхового будинку стався вибух газоповітряної суміші. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС.

Так, 28 квітня о 17:45 до рятувальників надійшло повідомлення про вибух газоповітряної суміші без подальшого горіння у квартирі на четвертому поверсі п’ятиповерхівки на вулиці Пушкінській у місті Кам'янець-Подільський.

"Прибувши, рятувальники швидко провели огляд квартири, перевірили несучі стіни будинку, зняли пошкодженні рештки віконної рами та змили залишки скла з проїжджої частини вулиці. У результаті вибуху житель квартири зазнав опіків та був госпіталізований", - прокоментували у ДСНС.

Причина вибуху наразі встановлюється.

Як повідомляв УНН, внаслідок вибуху, що стався вночі у багатоповерхівці в Дарницькому районі Києва, чоловік помер на місці, а його співмешканка від отриманих поранень померла у лікарні.

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