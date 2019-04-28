Вибух у столичній квартирі: кількість загиблих зросла
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Внаслідок вибуху, що стався вночі у багатоповерхівці в Дарницькому районі Києва, чоловік помер на місці, а його співмешканка від отриманих поранень померла у лікарні. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.
“Лікарі „швидкої“ констатували смерть чоловіка, а жінку з пораненнями різного ступеню тяжкості у непритомному стані було госпіталізовано до медичного закладу. Через кілька годин від тілесних ушкоджень жінка померла”, — повідомили правоохоронці.
Повідомляється, що вибух стався на кухні, коли у приміщенні знаходилися загиблі. З місця поліцейські вилучили залишки та фрагменти, схожі на уламки від гранати, які направили для проведення експертизи. Наразі з’ясовуються обставини, які призвели до трагічних наслідків.
Слідчим відділом Дарницького управління поліції інформація за даним фактом внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115 (Замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статей передбачає до 15-ти років позбавлення волі.
Раніше УНН повідомляв, що напередодні в одній зі столичних квартир чоловік, 1975 року народження, посварився зі своєю цивільною дружиною. Попередньо встановлено, що під час сварки чоловік дістав гранату Ф-1 та підірвав її. У результаті вибуху чоловік загинув на місці, а жінка 1981 року народження, госпіталізована з численним пораненями.