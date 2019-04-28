Вибух у столичній квартирі: кількість загиблих зросла

КИЇВ. 28 квітня. УНН. Внаслідок вибуху, що стався вночі у багатоповерхівці в Дарницькому районі Києва, чоловік помер на місці, а його співмешканка від отриманих поранень померла у лікарні. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.