У Києві чоловік підірвав на гранаті себе та співмешканку
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. У столиці чоловік загинув у результаті вибуху гранати у квартирі. Інформацію про це УНН повідомили у правохоронних органах.
Чоловік, 1975 року народження, посварився зі своєю цивільною дружиною. Попередньо встановлено, що під час сварки чоловік дістав гранату Ф-1 та підірвав її. У результаті вибуху чоловік загинув на місці, а жінка 1981 року народження, госпіталізована з численним пораненями.
За даним фактом розпочато досудове розслідування. Встановлюються обставини події.
Нагадаємо, на Миколаївщині у себе вдома підірвався на гранаті військовослужбовець.