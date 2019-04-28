В Киеве мужчина подорвал на гранате себя и сожительницу

Мужчина, 1975 года рождения, поссорился со своей гражданской женой. Предварительно установлено, что во время ссоры мужчина достал гранату Ф-1 и подорвал ее. В результате взрыва мужчина погиб на месте, а женщина 1981 года рождения, госпитализирована с многочисленными ранеными.

По данному факту начато досудебное расследование. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Напомним, в Николаевской области у себя дома подорвался на гранате военнослужащий.