На Миколаївщині у себе вдома підірвався на гранаті військовослужбовець
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. У суботу близько 17:30 до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з житлових будинків м. Вознесенськ в результаті вибуху смертельно травмовано господаря, 55-річного військовослужбовця. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку поліції Миколаївської області у Facebook.
Про подію повідомила сусідка загиблого. Почувши гучний хлопок, жінка викликала поліцію. На місце події прибула слідчо-оперативна група та спеціалісти вибухотехнічної служби.
На тілі загиблого експерт виявив тілесні ушкодження, характерні для отримання під час спрацювання вибухового пристрою.
З метою встановлення остаточної причини смерті тіло чоловіка направлено на проведення судово-медичної експертизи.
Проведеним оглядом місця події вибухотехніки вилучили та направили на відповідне дослідження осколкові уламки, попередньо, від гранати Ф-1.
До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками ч. 1 ст. 115 КК України "Умисне вбивство" із позначкою "нещасний випадок".
Тривають слідчі дії.
Нагадаємо, у Чернігівській області на полігоні через вибух невідомого предмета поранено військовослужбовця.