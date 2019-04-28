На Миколаївщині у себе вдома підірвався на гранаті військовослужбовець

КИЇВ. 27 квітня. УНН. У суботу близько 17:30 до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з житлових будинків м. Вознесенськ в результаті вибуху смертельно травмовано господаря, 55-річного військовослужбовця. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку поліції Миколаївської області у Facebook.